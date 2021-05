Riforma pensioni, arriva lo scivolo di 5 anni: di cosa si tratta (Di martedì 18 maggio 2021) Entra nel vivo il dibattito sullaRiforma delle pensioni in vista dell’ormai prossima scadenza diQuota 100, ai saluti a fine anno. Tante le proposte al vaglio – con l’obiettivo di garantire la necessaria flessibilità ai lavoratori che hanno intenzione di andare in pensione. A queste si aggiunge quella arrivata nelle scorse ore dal Ministro del Lavoro Orlando che ha inserito all’interno del DL Sostegni Bis (pronto a tagliare il traguardo entro questa settimana) il potenziamento del contratto di espansione che, di fatto, consente mandare in pensione su base volontaria i lavoratori fino a 5 anni prima (60 mesi) rispetto ai requisiti ordinariamente richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Da sottolineare che non siamo in presenza di una novità. Già introdotto dal Decreto Crescita nel 2019 ma solo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) Entra nel vivo il dibattito sulladellein vista dell’ormai prossima scadenza diQuota 100, ai saluti a fine anno. Tante le proposte al vaglio – con l’obiettivo di garantire la necessaria flessibilità ai lavoratori che hanno intenzione di andare in pensione. A queste si aggiunge quellata nelle scorse ore dal Ministro del Lavoro Orlando che ha inserito all’interno del DL Sostegni Bis (pronto a tagliare il traguardo entro questa settimana) il potenziamento del contratto di espansione che, di fatto, consente mandare in pensione su base volontaria i lavoratori fino a 5prima (60 mesi) rispetto ai requisiti ordinariamente richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Da sottolineare che non siamo in presenza di una novità. Già introdotto dal Decreto Crescita nel 2019 ma solo ...

