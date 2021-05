Riace, chiesti 7 anni per l’ex sindaco Lucano. Sotto accusa il suo modello di accoglienza (Di martedì 18 maggio 2021) Sette anni e undici mesi di reclusione: questa la richiesta di condanna avanzata dal pm Michele Permunian di Locri a carico dell’ex sindaco di Riace Domenico Mimmo Lucano nel corso del processo “Xenia”, che ha come oggetto la gestione dei progetti di accoglienza dei migranti nel Comune. Lucano è accusato di aver promosso un’associazione a delinquere finalizzata alla “commissione di u numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio”. 4 anni e 4 mesi è invece la richiesta per la compagna dell’ex primo cittadino, Lemlem Tesfahun. Il ministero dell’Interno, tramite l’avvocatura dello Stato, ha a sua volta chiesto un risarcimento danni da 10 milioni ... Leggi su ilparagone (Di martedì 18 maggio 2021) Settee undici mesi di reclusione: questa la richiesta di condanna avanzata dal pm Michele Permunian di Locri a carico deldiDomenico Mimmonel corso del processo “Xenia”, che ha come oggetto la gestione dei progetti didei migranti nel Comune.to di aver promosso un’associazione a delinquere finalizzata alla “commissione di u numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio”. 4e 4 mesi è invece la richiesta per la compagna delprimo cittadino, Lemlem Tesfahun. Il ministero dell’Interno, tramite l’avvocatura dello Stato, ha a sua volta chiesto un risarcimento dda 10 milioni ...

