Ponte | interruzione idrica in alcune zone del comune | ecco quali

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che domani 19 maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sarà interrotta l’erogazionenelledi Monte, Staglio, Madonnella e Castelluccia, per lavori da parte di ENEL sui propri impianti, che bloccheranno le nostre pompe di sollevamento. Ricordiamo che è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800511717, gratuito sia da cellullare che da telefono fisso. Inoltre, è possibile segnalare guasti e disservizi anche attraverso l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

