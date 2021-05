Più la sinistra erge barricate ideologiche, più la destra cresce nei sondaggi (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Potremmo definirlo “effetto libraia”: secondo Swg, Fratelli d’Italia vola al secondo posto nella classifica dei partiti italiani, superando di fatto il Pd. Il rimando è volutamente alla proprietaria della libreria nella periferia romana che si è rifiutata di mettere in vendita il libro di Giorgia Meloni, perché nonostante l’ostracismo nei confronti del leader di FdI, la sua cavalcata sembra inesorabile. I tentativi goffi e grotteschi, come quello citato, di sminuire gli avversari politici risultano oltretutto vacui, dato che il paese reagisce ad ognuno di questi tentativi con un maggior avvicinamento ai pericolosi impresentabili. Più la sinistra sbraita, più perde consensi Più la sinistra erge barricate ideologiche e vi sale sopra col coltello tra i denti, rappresentando gli altri come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Potremmo definirlo “effetto libraia”: secondo Swg, Fratelli d’Italia vola al secondo posto nella classifica dei partiti italiani, superando di fatto il Pd. Il rimando è volutamente alla proprietaria della libreria nella periferia romana che si è rifiutata di mettere in vendita il libro di Giorgia Meloni, perché nonostante l’ostracismo nei confronti del leader di FdI, la sua cavalcata sembra inesorabile. I tentativi goffi e grotteschi, come quello citato, di sminuire gli avversari politici risultano oltretutto vacui, dato che il paese reagisce ad ognuno di questi tentativi con un maggior avvicinamento ai pericolosi impresentabili. Più lasbraita, più perde consensi Più lae vi sale sopra col coltello tra i denti, rappresentando gli altri come ...

Advertising

tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - CarloCalenda : Per arrestare il declino di Roma serve una grande mobilitazione dei cittadini, oltre i partiti che l'hanno affossat… - LegaSalvini : DELIRIO A SINISTRA SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' Jebreal lamenta ospiti #tuttimaschi, Zoro spiega ma viene accusato… - AlaskaSpines : RT @tpi: Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la prossima ospite… - BoboSantilli : @federicofubini Premesso che non voterei Orban e che purtroppo non ho una stracazzo di sinistra da votare da non so… -

Ultime Notizie dalla rete : Più sinistra Un po' radicale, un po' grillino. Storia politica di Battiato Spiega oggi Crocetta all'agenzia Dire che 'il giorno delle dimissioni mi disse: 'Non reggo più ... Sono sempre stato vicino a una certa sinistra; non certo quella sovietica; la sinistra dei diritti e ...

Sallusti: 'Perché sono tornato a Libero'/ Quotidiano governista? 'Mai conformisti' ... ha motivato l'arrivo di Sallusti accanto a Vittorio Feltri con la volontà dell'editore Angelucci di coltivare un profilo più 'governista' per il suo quotidiano. Fausto Bertinotti/ "La Sinistra si è ...

Dal coprifuoco al Recovery, perché Salvini è sempre più di lotta e meno di governo? Il Sole 24 ORE Spiega oggi Crocetta all'agenzia Dire che 'il giorno delle dimissioni mi disse: 'Non reggo... Sono sempre stato vicino a una certa; non certo quella sovietica; ladei diritti e ...... ha motivato l'arrivo di Sallusti accanto a Vittorio Feltri con la volontà dell'editore Angelucci di coltivare un profilo'governista' per il suo quotidiano. Fausto Bertinotti/ "Lasi è ...