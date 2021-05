Nuoto: Europei, britannico Peaty vince i 100 rana e Martinenghi quinto (Di martedì 18 maggio 2021) Budapest, 18 mag. -(Adnkronos) - Il campione olimpico e mondiale Andam Peaty si conferma campione europeo nei 100 rana trionfando nella rassegna continentale di Budapest. Il britannico tocca in 57"66 precedendo l'olandese Arno Kamminga (58"10) e il connazionale James Wilby (58"58). quinto e settimo posto per i due azzurri Nicolò Martinenghi (58"94) e Alessandro Pinzuti (59"50). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Budapest, 18 mag. -(Adnkronos) - Il campione olimpico e mondiale Andamsi conferma campione europeo nei 100trionfando nella rassegna continentale di Budapest. Iltocca in 57"66 precedendo l'olandese Arno Kamminga (58"10) e il connazionale James Wilby (58"58).e settimo posto per i due azzurri Nicolò(58"94) e Alessandro Pinzuti (59"50).

