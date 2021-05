Milan | Vierchowod | “I tifosi avrebbero firmato per un campionato così”

(Di martedì 18 maggio 2021) Pietro, ex difensore rossonero, ha parlato deldele della qualificazione in Champions League

Advertising

milansette : TMW Radio - Vierchowod: 'Milan-Atalanta sarà determinante. Se i rossoneri resteranno fuori dalla Champions sarà una… - sportli26181512 : TMW Radio - Vierchowod: 'Milan-Atalanta sarà determinante. Se i rossoneri resteranno fuori dalla Champions sarà una… - PauliRojasIbra : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Vierchowod: 'Milan-Atalanta sarà determinante. Se i rossoneri resteranno fuori dalla Champions sarà una delusi… - MilanNewsit : TMW Radio - Vierchowod: 'Milan-Atalanta sarà determinante. Se i rossoneri resteranno fuori dalla Champions sarà una… - GasbarraManuel : RT @MilanNewsit: TMW RADIO - Vierchowod: 'I tifosi del Milan avrebbero firmato per un campionato così però ora c'è il rischio di rimanere d… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Vierchowod

Pianeta Milan

... con la coppia formata da Diego Maradona e Careca in avanti ed il giovanissimo Zola , il... Mancini e dallo "zar" Pietro. E questo avvenne, dopo una strepitosa cavalcata: era il 19 ...... con la coppia formata da Diego Maradona e Careca in avanti ed il giovanissimo Zola, il... Mancini e dallo 'zar' Pietro. E questo avvenne, dopo una strepitosa cavalcata: era il 19 ...Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' l'ex difensore rossonero Pietro Vierchowod ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: "Chi avrebbe scommesso a inizio anno che ...Pietro Vierchwod, ex stella dell Sampdoria ma anche del Milan (1996-1997) ha parlato Maracanà della situazione delicata del Milan che vedrà giocarsi ...