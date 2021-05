Mario Golf | Super Rush va in buca con un nuovo trailer che ne svela i segretiHDblog it

Advertising

GameStopItalia : C'è davvero di tutto! ? - gigibeltrame : Mario Golf: Super Rush va in buca con un nuovo trailer che ne svela i segreti #digilosofia - HDblog : Mario Golf: Super Rush va in buca con un nuovo trailer che ne svela i segreti - Nextplayer_it : SCOPRI I PERSONAGGI DI MARIO GOLF: SUPER RUSH - Mario - xtremehardware : Il canale YouTube ufficiale di Nintendo ha appena pubblicato il nuovo trailer per Mario Golf Super Rush, la nuova e… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Golf

Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer 'generale' di: Super Rush , che ne dettaglia il gameplay e le meccaniche di funzionamento (ve lo proponiamo qui in basso nella news, vi basta fare ...Attraverso un comunicato stampa, Nintendo annuncia il ritorno della seriecon: Super Rush . Dal 25 giugno 2021 i giocatori possono unirsi a una varietà di personaggi del Regno dei Funghi in diverse modalità multiplayer o da soli. Il nuovo trailer Sfida ...A quasi un mese dal lancio su Switch, previsto per il 25 giugno, Nintendo rilascia un dettagliato trailer per Mario Golf: Super Rush che ne rivela il gameplay e le molte modalità.Il canale YouTube ufficiale di Nintendo ha appena pubblicato il nuovo trailer per Mario Golf Super Rush, la nuova esclusiva per Nintendo Switch che uscirà tra un po' più di un mese (25 giugno per la p ...