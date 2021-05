Luiz Felipe: 'Pensiamo al futuro. Io voglio rimanere' (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA - "Tutti hanno visto la partita, abbiamo messo tutto. Loro erano tutti dietro, difficile così per noi. Ciro ha sbagliato il rigore, potevamo fare gol con Muriqi. Usciamo dal campo con la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA - "Tutti hanno visto la partita, abbiamo messo tutto. Loro erano tutti dietro, difficile così per noi. Ciro ha sbagliato il rigore, potevamo fare gol con Muriqi. Usciamo dal campo con la ...

Advertising

sportli26181512 : Luiz Felipe: 'Pensiamo al futuro. Io voglio rimanere': Il difensore della Lazio ha parlato dopo lo 0-0 con il Torin… - LazionewsEu : L’intervista di Luiz Felipe al termine del match ???? #Lazio #LazionewsEu #LazioNews #sslazio - laziopress : Lazio-Torino, Luiz Felipe: “Finale con l’amaro in bocca, ora vinciamo con il Sassuolo. La prossima stagione voglio… - enzodamico23a : Luiz Felipe riceve una botta in una partita pre-campionato. Lo fanno giocare sull'infortunio, poi ci ripensano e lo… - pasqualinipatri : Lazio-Torino, Luiz Felipe: “Finale con l’amaro in bocca, ora vinciamo con il Sassuolo. La prossima stagione voglio… -