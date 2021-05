Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN confida un suo segreto ad EDA ma… (Di martedì 18 maggio 2021) Primi avvicinamenti tra SERKAN Bolat (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle puntate d’esordio di Love Is In The Air, la nuova soap turca in partenza quest’estate su Canale 5. Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: EDA e SERKAN, la finta festa di fidanzamento SERKAN ed Eda stringeranno un accordo per fingere di essere fidanzati da due mesi, un escamotage che l’uomo metterà su al fine di far ingelosire l’ex fidanzata Selin (Bige Onel), ormai in procinto di sposarsi con Ferit (Ça?r? Ç?tanak). E così i nostri protagonisti si troveranno per forza di cose a passare tantissimo tempo insieme, tanto che la sintonia non tarderà ad arrivare… Love Is In The Air, news: ecco come nascerà l’accordo tra Eda e SERKAN Se avete letto i nostri post ... Leggi su tvsoap (Di martedì 18 maggio 2021) Primi avvicinamenti traBolat (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle puntate d’esordio diIs In The Air, la nuova soap turca in partenza quest’estate su Canale 5. Leggi anche:Is In The Air: EDA e, la finta festa di fidanzamentoed Eda stringeranno un accordo per fingere di essere fidanzati da due mesi, un escamotage che l’uomo metterà su al fine di far ingelosire l’ex fidanzata Selin (Bige Onel), ormai in procinto di sposarsi con Ferit (Ça?r? Ç?tanak). E così i nostri protagonisti si troveranno per forza di cose a passare tantissimo tempo insieme, tanto che la sintonia non tarderà ad arrivare…Is In The Air, news: ecco come nascerà l’accordo tra Eda eSe avete letto i nostri post ...

Advertising

DeuxClown : RT @Dida_ti: Lei ignorava che il ricordo è un ferro piantato alla porta... non sapeva che il più grande desiderio è un niente che s’inventa… - Rosysory81 : RT @canyamanitalian: Finalmente abbiamo la data ufficiale! Ecco il promo cumulativo di #MrWrong e Love is in the air, che andranno in onda… - e_gkiouleka : RT @Dida_ti: Lei ignorava che il ricordo è un ferro piantato alla porta... non sapeva che il più grande desiderio è un niente che s’inventa… - zanzibardy : RT @Dida_ti: Lei ignorava che il ricordo è un ferro piantato alla porta... non sapeva che il più grande desiderio è un niente che s’inventa… - goknursatur : RT @Dida_ti: Lei ignorava che il ricordo è un ferro piantato alla porta... non sapeva che il più grande desiderio è un niente che s’inventa… -