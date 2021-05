Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 18 maggio 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 18 maggio 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 15, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 16 (66) 44 (59) 62 (58) 7 (56) 39 (47) Cagliari: 13 (54) 14 (52) 18 (49) 6 (48) 79 (46) Firenze: 24 (107) 52 (85) 55 (62) 59 (56) 76 (55) Genova: 12 (85) 5 (76) 58 (64) 3 (48) 22 (47) Milano: 71 (60) 19 (57) 69 (56) 90 (52) 82 (45) Napoli: 34 (80) 51 (60) 33 (54) 52 (51) 87 (48) Palermo: 80 (63) 2 (62) 88 (61) 19 (50) 8 (50) Roma: 19 (82) 35 (82) 3 (53) 8 (52) 29 (50) Torino: 49 (78) 48 (66) 16 (66) 8 ...

La Campania torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 15 maggio, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" del valore di 83.924,89 euro. La giocata vincente è stata convalidat ...