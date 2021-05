Le Storie vere di Sanpa, Daniela di Riccione: avevo il buio dentro, per andare a cercare l’eroina mi lanciai dal terzo piano e non mi feci nulla (Di martedì 18 maggio 2021) Ciao Daniela, di dove sei?Ciao ragazzi, sono di Riccione.Quanti anni hai oggi?Oggi ho 53 anni.Come è cominciata la tua storia con l’eroina?È cominciata che non davo un senso alla vita, per me era tutto vuoto. A 19 anni, ero sempre lì a dire ‘no alla droga, no alla droga’, poi ho cominciato con gli spinelli e poi in poco tempo sono passata all’eroina. Erano gli ultimi anni ’80, era il 1987.C’era proprio un fiume di eroina si, improvvisamente, vedevi solo gente che spacciava a Rimini, a Riccione. Vedevi proprio questi che vendevano, che arrivavano che avevano un orario, erano brutti. Io facevo la parrucchiera. Un sabato sera son tornata a casa, avevo un padre che era un padre padrone, mi schiacciava come persona. Quella sera arrivo a casa, non c’era nessuno, c’era il camino acceso. Ho ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Ciao, di dove sei?Ciao ragazzi, sono di.Quanti anni hai oggi?Oggi ho 53 anni.Come è cominciata la tua storia con?È cominciata che non davo un senso alla vita, per me era tutto vuoto. A 19 anni, ero sempre lì a dire ‘no alla droga, no alla droga’, poi ho cominciato con gli spinelli e poi in poco tempo sono passata al. Erano gli ultimi anni ’80, era il 1987.C’era proprio un fiume di eroina si, improvvisamente, vedevi solo gente che spacciava a Rimini, a. Vedevi proprio questi che vendevano, che arrivavano che avevano un orario, erano brutti. Io facevo la parrucchiera. Un sabato sera son tornata a casa,un padre che era un padre padrone, mi schiacciava come persona. Quella sera arrivo a casa, non c’era nessuno, c’era il camino acceso. Ho ...

