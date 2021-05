L'annuncio del Comitato Tecnico Scientifico sull'efficacia del vaccino (Di martedì 18 maggio 2021) Spostare il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna non compromette la risposta immunitaria, a dichiararlo Locatelli (CTS). Covid, Cts: “Spostare richiamo Pfizer e Moderna non compromette l’efficacia del vaccino” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) Spostare il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna non compromette la risposta immunitaria, a dichiararlo Locatelli (CTS). Covid, Cts: “Spostare richiamo Pfizer e Moderna non compromette l’del” su Notizie.it.

Advertising

ilpost : Franco Battiato, uno dei più importanti e amati cantautori italiani della seconda metà del Novecento, è morto a 76… - miricordodime : @vickythebug Lo so e adesso grazie al tuo tweet inizierò ad apsettare solo l'annuncio dell'album come aspettavo que… - senzasinistra : #Speranza:seconda dose #Pfizer e #Moderna dopo42gg, quindi non più richiamo a 21 e 28gg come in precedenza. Questo… - Alessan25177359 : RT @manuciao1984: @Pazzotiodio Riassunto in breve: sospeso per eccesso di rialzo il titolo della As Roma = annuncio grande giocatore= Harry… - cheroreowitz : @albzabb magari vogliono far passare un po’ di tempo fra annuncio del festival e recensione… because of reasons…. -