La ragazza che ha ricevuto quattro dosi Pfizer non sta in piedi: 'Ha lividi e piastrine basse' (Di martedì 18 maggio 2021) E' preoccupata la madre della 23enne che ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino Pfizer. Con il Corriere della sera commenta le parole di Fabrizio Pregliasco, il virologo che ha preso la ... Leggi su globalist (Di martedì 18 maggio 2021) E' preoccupata la madre della 23enne che haper erroredi vaccino. Con il Corriere della sera commenta le parole di Fabrizio Pregliasco, il virologo che ha preso la ...

Advertising

silvia_sb_ : Alla fine la “pazza incattivita” è una ragazza fermata per controlli dalla GdF che ha dovuto dire dove lavorava. Ch… - aldotorchiaro : Guardo la ricostruzione della presunta violenza di #CiroGrillo sulla ragazza a Porto Cervo e penso che se al posto… - tpi : Parla la ragazza accusata da Angelini: “Bob mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso”. E un’amica: “Lui le h… - brus1no : Se alla tua ragazza piacciono tanto i complimenti di altri ragazzi allora fa sì che la tua ragazza non sia più la tua ragazza ?? - ErmesMoras1 : RT @GioFazzolari: Una ragazza che fa la rider in nero per un risto sushi viene fermata durante una consegna in Lockdown. Il datore di lavor… -