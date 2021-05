Il prof Volpi | ' Cinquemila tamponi e infortuni al minimo | così è nato lo scudetto'

Advertising

"Questo scudetto vale di più". Perché l'Inter ha scalato un Everest, lo racconta bene il professor Piero, responsabile del settore medico del club. "È stata la stagione più difficile. Un'annata inedita, complicatissima. Il fatto di essere arrivati in fondo vincendo il titolo aumenta la ...Piero, responsabile medico dell'Inter, ha spiegato qual è stata la difficoltà più grande della stagione fornendo dati interessanti Il responsabile medico dell'Inter Pieroha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato com'è stato gestita in casa nerazzurra la complicata stagione. Le sue parole: "La difficoltà maggiore è stata districarsi ...Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, ha spiegato qual è stata la difficoltà più grande della stagione fornendo dati interessanti Il responsabile medico dell’Inter Piero Volpi ha rilasciato un’ ...Sabato 15 dalle ore 10 nuovo appuntamento con uno degli eventi sociali più importanti in Italia in chiave di prevenzione. Un'edizione speciale per ...