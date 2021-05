Highlights giugno 2021 Boomerang

(Di martedì 18 maggio 2021) LOONEY TUNES CARTOONS + LOONEY TUNES CHANNEL Dal 3, dal lunedì al venerdì, alle 19.20 Dal 3 al 13, tutto il giorno Approda su(canle 609 di Sky) un appuntamento imperdibile con la nuovissima serie in Prima TV assoluta che vede protagonista l’intramontabile gruppo dei cartoons capeggiati da Bugs Bunny: LOONEY TUNES CARTOONS. L’appuntamento è a partire dal 3, dal lunedì al martedì, alle 19.20. Bugs Bunny, Titti e Silvestro, Taz, Pallino, Yosemite Sam e ancora, i mitici Marvin il Marziano, Willy il Coyote e Beep Beep sono pronti a tornare per entusiasmare le vecchie e nuove generazioni con tante avventure inedite, ricche come sempre di gag divertentissime. Ma le sorprese non finiscono qui. Dal 3 al 13+1 (canale 610 di ...

