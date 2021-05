Eurovision Song Contest, da Emma a Romina Power i migliori look delle cantanti italiane (Di martedì 18 maggio 2021) Tutto pronto per la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest. La storica kermesse, giunta alla sua 65° edizione, è uno degli eventi più attesi dell’anno. Questa sera 18 maggio si terrà, infatti, la prima delle tre serate totali: come sappiamo, a rappresentare l’Italia troveremo i vincitori del 71° Festival di Sanremo, i Måneskin che si esibiranno sulle note di Zitti e buoni. Eccessivi ed estremamente glam rock, sono tra i favori alla vittoria secondo i bookmakers. In occasione della serata d’apertura dell’evento, che nella scorsa edizione è saltato per via dell’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di ripercorrere i migliori look delle dive nostrane. Sin dall’istituzione dell’Eurovision Song Contest, che risale ormai ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 maggio 2021) Tutto pronto per la nuova edizione dell’. La storica kermesse, giunta alla sua 65° edizione, è uno degli eventi più attesi dell’anno. Questa sera 18 maggio si terrà, infatti, la primatre serate totali: come sappiamo, a rappresentare l’Italia troveremo i vincitori del 71° Festival di Sanremo, i Måneskin che si esibiranno sulle note di Zitti e buoni. Eccessivi ed estremamente glam rock, sono tra i favori alla vittoria secondo i bookmakers. In occasione della serata d’apertura dell’evento, che nella scorsa edizione è saltato per via dell’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di ripercorrere idive nostrane. Sin dall’istituzione dell’, che risale ormai ...

Advertising

RaiQuattro : .@BlasCanto rappresenta la Spagna all'@Eurovision Song Contest: ecco il suo video per l'Italian #Eurovision Party… - RaiQuattro : All'Italian #Eurovision Party @emastokholma e @saverioraimondo ci presentano i #Maneskin che con 'Zitti e buoni' po… - RaiNews : Su @RaiQuattro in esclusiva le semifinali della 65/a edizione del concorso #Eurovision #maneskin - TvCircle1 : #ESC2021: In esclusiva su #Rai4 (canale 21) le semifinali dell'Eurovision Song Contest - eleniaberetta : RT @RivistaStudio: Nel 1984, durante l’edizione dell’Eurovision Song Contest ospitata dal Gran Teatro di Lussemburgo, uno dei cantautori it… -