Emma Watson si rivolge ai fan | Le notizie ufficiali sulla mia vita e carriera sono quelle che condividerò io

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 maggio 2021) L'attricesi è rivolta direttamente ai fan per chiarire le ricorrenti indiscrezioni pubblicate onlinesuaha voluto chiarire la sua situazione personale e professionale con un tweet in cui affronta apertamente le indiscrezioni e i gossip che la circondano in questi mesi. L'attrice, che era stata recentemente una delle protagoniste del film Piccole Donne diretto da Greta Gerwig, si è rivolta direttamenta ai fan dichiarando: "Le voci sul fatto che sia fidanzata oppure no, se la miasia "dormiente oppure no",dei modi per creare click che ogni volta si rivelano veri o falsi". L'attriceha quindi assicurato ai suoi fan: "Se avrò delle ...