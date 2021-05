Embraco, lavoratori in presidio davanti alla Regione Piemonte: chiedono che vada avanti il progetto del polo italiano dei compressori (Di martedì 18 maggio 2021) Lunedì il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato che nel decreto Sostegni bis atteso a giorni ci saranno “misure” per prorogare gli ammortizzatori anche oltre il mese di luglio. Ma ai 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, che a quel punto si ritroveranno licenziati, non basta. Da martedì sono in presidio permanente davanti alla sede della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, per chiedere al governo di garantire un futuro a loro e ai 300 operai della Acc di Belluno consentendo la partenza del progetto Italcomp. Cioè il “polo italiano dei compressori” con capitale per il 70% pubblico annunciato lo scorso anno dalla sottosegretaria allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Lunedì il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato che nel decreto Sostegni bis atteso a giorni ci saranno “misure” per prorogare gli ammortizzatori anche oltre il mese di luglio. Ma ai 400della exdi Riva di Chieri, che a quel punto si ritroveranno licenziati, non basta. Da martedì sono inpermanentesede della, in piazza Castello a Torino, per chiedere al governo di garantire un futuro a loro e ai 300 operai della Acc di Belluno consentendo la partenza delItalcomp. Cioè il “dei” con capitale per il 70% pubblico annunciato lo scorso anno dsottosegretaria allo ...

