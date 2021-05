Elisabetta Gregoraci, dopo il presunto flirt: “sarò io a farvelo sapere” (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Gregoraci, dopo le tante voci di corridoio venute fuori durante gli ultimi giorni, ha deciso di parlare e con parole decise afferma: “sarò io a farvelo sapere“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie anche alla sua ultima partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘, Elisabetta Gregoraci continua a stupire e Leggi su youmovies (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.le tante voci di corridoio venute fuori durante gli ultimi giorni, ha deciso di parlare e con parole decise afferma: “io a“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie anche alla sua ultima partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘,continua a stupire e

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 5 Elisabetta Gregoraci commenta i rumor degli ultimi giorni e fa chiarezza sul rapporto con Stefano Coletti… - dumurin : RT @ivanburatti: Qui per ricordare che Elisabetta Gregoraci ha interpretato Mata Hari in un film del 2016 dall’indubbio valore artistico. #… - TRexy73652988 : RT @Ginevra_Styles_: Elisabetta Gregoraci nominata anche agli #Eurovision CHI COME LEI CHIIIIII THE QUEEN - vale1586stella : RT @Ginevra_Styles_: Elisabetta Gregoraci nominata anche agli #Eurovision CHI COME LEI CHIIIIII THE QUEEN - veryinutil : Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Stefano Coletti mentre emerge un nuovo mistero dal suo passato sentimenta… -