"E a me che c***o me ne frega?": quando Battiato annientò Dario Fo (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Correva l'anno 2015 e Franco Battiato, che ci ha lasciati oggi, concesse un'intervista spassosa e piena di aneddoti sulla sua vita al Fatto Quotidiano. Presentava al grande pubblico la raccolta Le nostre anime e tra un pensiero ai grandi del passato e sì, pure al seno della Berté, non mancò di togliersi un sassolino dalla scarpa: quello che riguardava Dario Fo. Battiato, i suoi capolavori: "Cazzate" Nell'intervista, Battiato sembrò risultare il peggior critico delle sue opere, arrivando a definire quelli che per noi sono capolavori come Sentimiento nuevo o Prospettiva Nevskji "cazzate". E in effetti, quando il gironalista gli domandò del suo rapporto con la critica, il cantautore replicò: "Me ne sono sempre fregato". E sulla sincerità, Battiato disse: ...

