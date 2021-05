Chiellini | “Siamo pronti Le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante”

(Di martedì 18 maggio 2021) Il capitano della Juventus, Giorgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia con l’Atalanta. Queste le sue parole: “. Questa è una gara a sé, a prescindere dai risultati dellegare. C’è voglia di vincere un trofeo, non è mai scontato arrivare a certe sfide. Ledueciunache ci fa ben sperare per il finale di campionato, ma oraconcentrati sulla gara di domani.qua con voglia ed entusiasmo, speriamo questo campo ci porti bene come successo con la Supercoppa”. Quali differenze rispetto alla Supercoppa? “Sono due squadre diverse. L’Atalanta è fisica, dà ritmo, è più ...

, come state dopo le ultime due vittorie di fila?pronti, ma questa è una partita a sé e l'abbiamo preparata con grande voglia di vincere un trofeo che non è scontato arrivare a ...E allora, dentro De Ligt e, come con Milan e Inter. Il dubbio che resta: davanti Dybala, ... Questa finale ce laguadagnata sul campo. I tifosi presenti domani? Una cosa bella, ...Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico bianconero Andrea Pirlo alla vigilia della finale di Coppa Italia. Le sue parole. FINALE – “Siamo pronti ...Andrea Pirlo e Giorgio Chiellini hanno parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Come sta la Juve sia mentalmente che ...