“Addio | maestro” È morto Franco Battiato | l’Italia si ferma per ricordare uno dei più grandi cantautori di sempre

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 maggio 2021)è in lutto, il mondo è in lutto. Se ne va uno dei piùinterpreti della musica, un visionario, un grande uomo. Il mondo della musica siper la morte del, all’anagrafe Francesco: cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Nato il 23 marzo 1945 a Riposto, allora Ionia, in provincia di Catania. Dal rock progressivo e all’avanguardia alla musica leggera, approfondendo anche la canzone d’autore. E ancora la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. Tanti gli stili che hanno caratterizzato la “vita musicale” di. Ma non solo musica,si è cimentato anche nella pittura e nel cinema. Non è un caso se è stato uno tra gli artisti con il maggior ...