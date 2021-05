Addio a Franco Battiato | il maestro che ha fatto innamorare intere generazioni con la sua musica

Leggi su trashblog

(Di martedì 18 maggio 2021) E’ un risveglio triste per il mondo dellaitaliana: oggi ci lascia un grandedel cantautorato italiano,. Come apprendiamo dalle principali testate, il cantautore era malato da tempo. Si è spento questa mattina, all’età di 76 anni, nella sua terra natia, la Sicilia, nella città di Milo. Conosciuto dasoprattutto per uno dei suoi capolavori, La Cura (pezzo che continua ancora a oggi a emozionare),ha lasciato in eredità al pubblico anche pezzi come Centro di Gravità Permanente oppure E Ti Vengo a Cercare. Una personalità poliedrica, quella di, che ha vissuto l’arte sotto diverse sfaccettature dedicandosi anche al cinema e alla ...