Zingaretti contro Salvini | ' Possiamo pensare di riaprire grazie alle scelte rigorose'

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quelli passati e quelli che stiamo vivendo sono stati giorni importanti per l'Italia che, dopo il riavvio delle attività produttive ed economiche, ha iniziato a vedere una luce in fondo al tunnel del ...

Advertising

indignati : @gualtierieurope @ilmessaggeroit La città di #Roma avrà #RaggiSindaca2021 L'incompetenza di PD & affini è già sta… - globalistIT : - Lopinionista : Giornata internazionale contro l’omofobia, Zingaretti: “Ora avanti al Senato per approvare il ddl Zan”… - baratto_m : RT @DomaniGiornale: «La #giornatacontrolomofobia è l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intol… - infoitinterno : Giornata contro l'omofobia, da Zingaretti a Conte: «Ora avanti con il ddl Zan» -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti contro

... abbiamo visto in Italia e non solo che appena si alleggeriscono le regole rispetto alla circolazione del virus subito la curva risaliva - ha spiegato- Oggi possiamo guardare con più ...In una conferenza stampa con il presidente della regione Nicola, D'Amato ha detto che ...come superare le disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo nella distribuzione dei vacciniil ..."La battaglia contro il Covid aveva tanti obiettivi, poter dire oggi che abbiamo fatto crollare l'ospedalizzazione del 91% e la mortalità del 95% nella ...ROMA - "Oggi, 17 maggio, è la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia. Ora avanti al Senato per approvare il ddl Zan. Bisogna ...