Videogiochi | il titolo perfetto per chi ha una relazione a distanza e vuole sentirsi più vicino

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Possono iaiutare due persone che si amano e che sono lontane ad accorciare in qualche modo le distanze? Sembra una teoria troppo tirata per i capelli? Neanche tanto. La modalità multiplayer, lo abbiamo già visto, è un modo molto divertente per rimanere in contatto con gli amici e giocare insieme. Facciamo un passo avanti e parliamo di coppie. Qualche giorno fa vi abbiamo suggerito uno deiusciti di recente, It Takes Two, che con la sua originale modalità in co-op può essere considerato un'ottima cartina tornasole per testare la vostra armonia a due. Cercare l'altra metà Ora vi consigliamo unmeno recente (è del 2019). Tick Tock: A tale for two ha un gameplay molto particolare che può diventare un modo molto romantico di condividere del tempo a, affrontando insieme alla persona ...