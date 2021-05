Advertising

sportli26181512 : Vidal: 'La Champions non mi fa dormire'. Ma durante Juve-Inter...: Vidal: 'La Champions non mi fa dormire'. E duran… - PatricioSmith : RT @Gazzetta_it: #Vidal: 'La #ChampionsLeague non mi fa dormire'. E durante #JuveInter... - Gazzetta_it : #Vidal: 'La #ChampionsLeague non mi fa dormire'. E durante #JuveInter... - infoitinterno : Vidal: “Voglio restare qui per provare a vincere la Champions League” - A_Bazzu : Vi immaginate se al posto di Vidal fosse arrivato Suarez? Sto campionato lo finivi a 10 giornate dalle fine e i g… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal Champions

Arturovenerdì è tornato a lavorare parzialmente in gruppo dopo gli acciacchi conseguenza del ... Sogno? Non è un mistero che, in regime di taglio dei costi, i 6,5 milioni che gli ...INTER,SUL FUTURO: 'NON SO COSA SUCCEDERA', VOGLIO GIOCARE LA' Sull' Inter : 'Sto migliorando ogni giorno dal mio infortunio, sono andato con calma dopo l'operazione. L'importante ora ...Obiettivo Champions prima del ritorno in Sud America per Arturo Vidal: la prima stagione del cileno in maglia nerazzurra non è stata pienamente all'altezza delle aspettative, e l'ex Barcellona vuole r ...Giorni decisivi per il finanziamento da 250 milioni che permetterebbe a Suning di trattenere in nerazzurro i big e il tecnico ...