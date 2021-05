Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 20 | 10

(Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio al governo il commissario figliolo offriamo la nostra disponibilità a organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi affinché Nella campagna di vaccini possono essere raggiunti sempre più giovani così il presidente silb FIPE associazione intrattenimento Mauri pacca l’associazione lancia un esperimento in diverse discoteche una chiuso L’altra l’ho aperto per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche Affinché avvenga il prima possibile la sperimentazione nei locali all’aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli al Praja dove 2000 persone in terranno soltanto col Green pass e l’uscita i clienti dei locali dovranno sottoporsi al nuovo tampone a Milano il test si svolgerà al fabrique discoteca al chiuso è bello rivedere il con sicurezza ...

Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Vaccini, a 35 giorni da prima dose crollano infezioni, ricoveri e decessi… - Agenzia_Ansa : Ecco tutte le date delle riaperture: cosa cambia per il coprifuoco, le cene, il wedding. Ultime piscine al chiuso e… - festinalente3 : RT @GavinoSanna1967: Dal prossimo 5 giugno blocco automatico dei servizi a pagamento (servizi premium), con addebito su credito telefonico… - SilvanoSalviato : RT @GavinoSanna1967: Dal prossimo 5 giugno blocco automatico dei servizi a pagamento (servizi premium), con addebito su credito telefonico… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

LEAmbiente 'Transumanza opportunità per aree rurali e montane' 17 Maggio 2021 "Non potevamo non aderire a questo accordo di partenariato. Questo progetto servirà ad ampliare, ...Un solo nuovo caso di Covid - 19 oggi nel Principato di Monaco, dove il totale dei contagi si attesta quindi a 2.494 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria. Al CHPG sono in ...Una bambina di pochi anni, quattro secondo le prime informazioni, è morta in un incidente stradale che in serata ha coinvolto due auto nel comune di Corciano, tra Migiana e Mantignana. (ANSA) ...Euro 2021 è alle porte. Ecco come il mondo del calcio si sta preparando per affrontare le sfide del campionato europeo ...