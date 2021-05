Uci Cinemas pronta a ripartire con una entusiasmante novità

(Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la catena Uciripartirà dal 20 maggio, ma con una sorpresa: l’inaugurazione un nuovo multiplex a Roma, il Luxe Maximo Anche in Italia, dopo i vari rumours trapelati negli scorsi mesi, le grandi catene riapriranno le sale dal 20 maggio. Uciè una di queste. Sebbene infatti alcune realtà sono già ripartite come quella del Metropolis Multicine, la ricca offerta cinematografica dell’Uci può vantare 43 strutture multiplex e 440 schermi. Non a caso è considerato il circuito più importante in Italia. Vi segnaliamo in particolare l’accesso agli schermi nella città di Alessandria, Arezzo, Bicocca, Casoria, Como, Curno, Ferrara, Firenze, Fiumara Genova, Fiume Veneto, Gioia del Colle, Lissone, Marcianise, Meridiana Bologna, Certosa Milano, Milanofiori, Molfetta, Orio, Piacenza, Porta di Roma, Reggio Emilia, ...

Advertising

UCI_Cinemas : ???? È irriverente, estrema e bellissima: il suo nome è #Crudelia. Dal #26maggio nei nostri cinema UCI! Acquista subi… - Emanuel85771944 : @UCI_Cinemas Mi piacerebbe vedere Godzilla vs Kong all’UCI - UCI_Cinemas : Che cosa è successo alla truppa di Drac? Non li riconosciamo più! ?? Guardate ora il trailer di #HotelTransylvania4:… - UniMoviesBlog : UCI Cinemas: Federico Zampaglione presenta #Morrison a Firenze - CASTA_MAC : @UCI_Cinemas @01Distribution @RaiCinema bhé Grazie mille, si parte con un ottimo Titolo, visto che ne sono previsti… -

Ultime Notizie dalla rete : Uci Cinemas

Il 21 maggio alle 19:30 il regista Federico Zampaglione sarà presente adi Firenze per salutare gli spettatori del film Morrison , il lungometraggio liberamente tratto dal suo romanzo "Dove tutto è a metà" , scritto insieme a Giacomo Gensini e pubblicato da ...Firenze arriva il regista per il lancio del lungometraggio liberamente tratto dal libro 'Dove tutto è a metà' , scritto dallo stesso Zampaglione e da Giacomo Gensini. Zampaglione saluterà il ...Il multisala di Spinetta Marengo, come altri Uci del Circuito, riaprirà i battenti dopo un lungo stop dovuto alla pandemia. Al ritorno in sala, gli spettatori potranno assistere a film come: ‘Il Catti ...Il 21 maggio alle 19:30 il regista Federico Zampaglione sarà presente a UCI Cinemas di Firenze per salutare gli spettatori del film Morrison, il ...