“Tu con lui… Era tutto finto”. Riccardo Guarnieri smaschera Ida Platano. Trema lo studio di Uomini e Donne (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo studio di Uomini e Donne è una polveriera. A tenere banco sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nel tritacarne però, stavolta è finita anche Ida Platano. Parole, contro la dama ex proprio di Riccardo, pesantissime e che faranno discutere. La puntata è iniziata con Riccardo Guarnieri primo ad entrare in studio. Il cavaliere si è lasciato andare una serie di considerazioni poi è passato all’attacco. “Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia. Avevo notato dei cambiamenti in lei dopo un mese che siamo usciti da qua. Poi c’è stata una discussione. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Lodiè una polveriera. A tenere banco sonoe Roberta Di Padua. Nel tritacarne però, stavolta è finita anche Ida. Parole, contro la dama ex proprio di, pesantissime e che faranno discutere. La puntata è iniziata conprimo ad entrare in. Il cavaliere si è lasciato andare una serie di considerazioni poi è passato all’attacco. “Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia. Avevo notato dei cambiamenti in lei dopo un mese che siamo usciti da qua. Poi c’è stata una discussione. La ...

