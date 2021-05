Spiral - L'eredità di Saw debutta in testa al box office USA (Di lunedì 17 maggio 2021) L'horror seriale Spiral - L'eredità di Saw, con Chris Rock, anima il box office USA con un debutto di poco inferiore ai 9 milioni, solo terzo Those Who Wish Me Dead con Angelina Jolie. Il fascino dei pubblico americano per l'horror si conferma col debutto di Spiral - L'eredità di Saw, nono capitolo della saga, che debutta in testa al box office USA con 8,7 milioni di dollari totalizzati in 2.811 sale, con una media per sala di 3.103 dollari. Lavorando all'ombra di un stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine su una serie di omicidi che ricordano stranamente il raccapricciante passato della città. Intrappolato in un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) L'horror seriale- L'di Saw, con Chris Rock, anima il boxUSA con un debutto di poco inferiore ai 9 milioni, solo terzo Those Who Wish Me Dead con Angelina Jolie. Il fascino dei pubblico americano per l'horror si conferma col debutto di- L'di Saw, nono capitolo della saga, cheinal boxUSA con 8,7 milioni di dollari totalizzati in 2.811 sale, con una media per sala di 3.103 dollari. Lavorando all'ombra di un stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine su una serie di omicidi che ricordano stranamente il raccapricciante passato della città. Intrappolato in un ...

