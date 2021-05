Sesso con minori, 38enne pagava con soldi, droga e regali. Arrestato dopo la denuncia dei genitori (Di lunedì 17 maggio 2021) soldi, droga o regali in cambio di Sesso. La storia riguarda un uomo di 38 anni di Vignola, una città nella provincia di Modena, Arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza della città con l’accusa di spaccio di stupefacenti. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bologna, Roberta Dioguardi, su richiesta del pm Manuela Cavallo, ed è scattata dopo le denunce di alcuni genitori, insospettiti dal tenore di vita dei loro figli. Questi, non ancora maggiorenni, sfoggiavano abiti firmati e strumenti tecnologici di cui le famiglie ignoravano l’origine. Secondo le ricostruzioni, l’uomo intratteneva atti sessuali con ragazzi minorenni in cambio di denaro, droga e altri regali. Stando a quanto compreso dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)in cambio di. La storia riguarda un uomo di 38 anni di Vignola, una città nella provincia di Modena,questa mattina dalla Guardia di Finanza della città con l’accusa di spaccio di stupefacenti. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bologna, Roberta Dioguardi, su richiesta del pm Manuela Cavallo, ed è scattatale denunce di alcuni, insospettiti dal tenore di vita dei loro figli. Questi, non ancora maggiorenni, sfoggiavano abiti firmati e strumenti tecnologici di cui le famiglie ignoravano l’origine. Secondo le ricostruzioni, l’uomo intratteneva atti sessuali con ragazzi minorenni in cambio di denaro,e altri. Stando a quanto compreso dalle ...

