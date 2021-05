Oltre 60mila docenti in esubero nei prossimi 15 anni: l’effetto della denatalità (Di lunedì 17 maggio 2021) Il governo, negli allegati al Recovery Plan, disegna un quadro a tinte fosche per quanto riguarda i prossimi 15 anni. Infatti, negli allegati inviati a Bruxelles per il prossimo PNRR, l'esecutivo Draghi svela che da qui al 206, in classe avremo 1,1 milioni di studenti in meno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) Il governo, negli allegati al Recovery Plan, disegna un quadro a tinte fosche per quanto riguarda i15. Infatti, negli allegati inviati a Bruxelles per il prossimo PNRR, l'esecutivo Draghi svela che da qui al 206, in classe avremo 1,1 milioni di studenti in meno. L'articolo .

Advertising

Lucia05149332 : RT @greenMe_it: Vandali distruggono le arnie e uccidono milioni di api: oltre 60mila euro raccolti per il giovane apicoltore - manu_lovemusic : RT @greenMe_it: Vandali distruggono le arnie e uccidono milioni di api: oltre 60mila euro raccolti per il giovane apicoltore - arcocielo : RT @greenMe_it: Vandali distruggono le arnie e uccidono milioni di api: oltre 60mila euro raccolti per il giovane apicoltore - MorenaBoschetto : RT @greenMe_it: Vandali distruggono le arnie e uccidono milioni di api: oltre 60mila euro raccolti per il giovane apicoltore - paolarai : RT @greenMe_it: Vandali distruggono le arnie e uccidono milioni di api: oltre 60mila euro raccolti per il giovane apicoltore -