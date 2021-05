New Amsterdam 3 dal 2 giugno su Canale5? Max e i suoi travolti dal Coronavirus (Di lunedì 17 maggio 2021) Niente sarà leggero e facile nei primi episodi di New Amsterdam 3 in cui di colpo, dovremo mettere da parte il dramma personale di Max e la morte della moglie (con tutto quello che questo ha significato per lui) per lanciarci in avanti, in un periodo di Pandemia in cui gli ospedali sono stati travolti e stravolti dal Coronavirus. Neanche i medical drama americani hanno potuto fare finta di niente cedendo così alle brutture e alle difficoltà dovute al virus e se qualcuno ha voluto solo sfiorare l’argomento (vedi The Good Doctor), altri ancora ci hanno costruito gran parte delle stagioni in corso (vedi Grey’s Anatomy), ma cosa succederà nei nuovi episodi di New Amsterdam 3 e quando andranno in onda in Italia? Quando andrà in onda New Amsterdam 3 su ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Niente sarà leggero e facile nei primi episodi di New3 in cui di colpo, dovremo mettere da parte il dramma personale di Max e la morte della moglie (con tutto quello che questo ha significato per lui) per lanciarci in avanti, in un periodo di Pandemia in cui gli ospedali sono statie sdal. Neanche i medical drama americani hanno potuto fare finta di niente cedendo così alle brutture e alle difficoltà dovute al virus e se qualcuno ha voluto solo sfiorare l’argomento (vedi The Good Doctor), altri ancora ci hanno costruito gran parte delle stagioni in corso (vedi Grey’s Anatomy), ma cosa succederà nei nuovi episodi di New3 e quando andranno in onda in Italia? Quando andrà in onda New3 su ...

