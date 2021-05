Milan - Cagliari: Carboni su Rebic, non è da rigore (Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco i principali episodi da moviola del 37° turno della serie A: Milan - Cagliari — Direzione positiva quella di Massa, che sbaglia poco o nulla. Quattro le ammonizioni, l'unica su cui si può ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco i principali episodi da moviola del 37° turno della serie A:— Direzione positiva quella di Massa, che sbaglia poco o nulla. Quattro le ammonizioni, l'unica su cui si può ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : A proposito del #Cagliari che stasera ha fermato il #Milan. In #CagliariJuve al minuto 12 #Ronaldo fece questa entr… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Condò su #Repubblica: #Milan in paralisi psicologica fermato dal #Cagliari. Il rigore per il #Napoli concesso da #Abisso fa… - lukalauti : Mi ricordo Cagliari Milan dell'andata: ci furono un rigore dubbio e diversi atteggiamenti provocatori da parte dei… -