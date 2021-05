Meloni | Con Salvini ci sentiamo e governeremo insieme | cosa ha detto su Draghi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quando leggo i sondaggi che crescono so che responsabilità questo comporta. Però, dove arrivo non lo decido io", ha affermato Giorgia, smentendo quindi dissidi e malumori con il segretario del ...

Però, dove arrivo non lo decido io", ha affermato Giorgia, smentendo quindi dissidi e malumoriil segretario del Carroccio. Qualche parola sull'esecutivo guidato dall'ex numero uno della ...Nella sua autobiografia Io sono Giorgia (pubblicata da Rizzoli),racconta di "quell'assurdo invito di Bertolaso a restare a casail biberon davanti al seggiolone" prima delle elezioni del ...Tra Letta e Salvini ci si avvicina allo scontro finale? Si va verso l’inesorabile resa dei conti con possibile crisi di governo in arrivo? “Ma quale resa dei conti”, spiega una fonte di primo piano da ...Meloni Salvini uniti o il centrodestra è spaccato? La leader di Fratelli d'Italia, ospite a "Mezz'ora in più", dice la sua anche su Draghi.