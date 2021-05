LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: forcing della Bora sul Valico della Somma! Nizzolo staccato. Resiste Cimolai (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.42 21 km alla conclusione! Il gruppo dei velocisti è staccato a ben 2’40”. 16.39 Da qui al traguardo di Foligno sarà una lotta infinita per la vittoria di tappa tra la Bora-hansgrohe di Peter Sagan e l’Israel Start-Up Nation di Davide Cimolai. 16.37 Nulla da fare per Nizzolo e Campenaerts che si rialzano. Chance sfumata per il campione europeo e italiano. 16.34 Ben 2? di ritardo al GPM per Groenewegen! 16.31 Tra i pochi velocisti che sono riusciti a Resistere al forcing della Bora c’è l’azzurro Davide Cimolai con tutta la sua Israel Start-Up ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.42 21 km alla conclusione! Il gruppo dei velocisti èa ben 2’40”. 16.39 Da qui al traguardo di Foligno sarà una lotta infinita per la vittoria ditra la-hansgrohe di Peter Sagan e l’Israel Start-Up Nation di Davide. 16.37 Nulla da fare pere Campenaerts che si rialzano. Chance sfumata per il campione europeo e italiano. 16.34 Ben 2? di ritardo al GPM per Groenewegen! 16.31 Tra i pochi velocisti che sono riusciti are alc’è l’azzurro Davidecon tutta la sua Israel Start-Up ...

