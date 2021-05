Lega insiste su riaperture | Salvini lancia sondaggio Instagram

(Di lunedì 17 maggio 2021) Basta coprifuoco in Italia ein sicurezza per tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. In vista della cabina di regia di oggi, latorna a ribadire quale dovrebbe essere la road map. E Matteoanche unper conoscere l’opinione del popolo social al riguardo. In un post di domenicaaveva scritto: “Grazie all’nza dellail 26 APRILE scorso riaprirono tante attività, e qualcuno annunciava disastri. Risultato: da allora 9.551 ricoverati in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti in più. Dalla riunione di domani quindi ci aspettiamoe ripartenza, lavoro e libertà, all’aperto e al ...

In un post di domenica Salvini aveva scritto: "Grazie all'insistenza dellail 26 APRILE scorso riaprirono tante attività, e qualcuno annunciava disastri. Risultato: da allora 9.551 ricoverati in ...'Ci aspettiamo riaperture e ripartenza',Salvini che per domani ha convocato la squadra di governo dellaBasta coprifuoco in Italia e riaperture in sicurezza per tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. In vista della cabina di regia di oggi, la Lega torna a r ...Ore 12.08 - Agenas: «In nessuna regione terapie intensive oltre il 30%. Cala al 20% l’occupazione dei posti letto Covid in reparto» Sotto la spinta dell’effetto vaccino sui ...