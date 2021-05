Isola 2021, Manuela Ferrara: ” Brutta bestia l’invidia..” (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ durata pochissimo, la partecipazione dell’ex meteorina, Menuela Ferrara, sull’Isola dei Famosi, l’ex naufraga ha dovuto abbandonare l’Isola, dopo aver perso contro Mirya Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo. Manuela FerraraLa concorrente, ha raggiunto Playa Imboscada, ma ha deciso di non rimanere insieme a Beatrice Marchetti, ed è tornata in Italia. La Ferrara non è sembrata dispiaciuta di dover lasciare l’Isola, anche se ha dichiarato, che l’esperienza in Honduras, è stata bellissima, pur non essendosi trovata bene, con gli altri concorrenti. Con l’uscita di Manuela Ferrara dal reality, potrà tornare a dormire sonni tranquilli, Cecilia Rodriguez, poichè l’ex meteorina, aveva dichiarato, di essere pronta a ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ durata pochissimo, la partecipazione dell’ex meteorina, Menuela, sull’dei Famosi, l’ex naufraga ha dovuto abbandonare l’, dopo aver perso contro Mirya Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo.La concorrente, ha raggiunto Playa Imboscada, ma ha deciso di non rimanere insieme a Beatrice Marchetti, ed è tornata in Italia. Lanon è sembrata dispiaciuta di dover lasciare l’, anche se ha dichiarato, che l’esperienza in Honduras, è stata bellissima, pur non essendosi trovata bene, con gli altri concorrenti. Con l’uscita didal reality, potrà tornare a dormire sonni tranquilli, Cecilia Rodriguez, poichè l’ex meteorina, aveva dichiarato, di essere pronta a ...

