Gravina: “Vogliamo Salernitana in A. Impossibile con Lotito doppio proprietario” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La serie A è un diritto della Salernitana. Che sia messa in condizione di parteciparvi, dipende dal senso di responsabilità dell’attuale proprietà”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla domanda del sito Salernitananews, puntualizza e spiega: “A partire da oggi, data di notifica al presidente Lotito dell’apposita delibera che ripropone i dettami dell’Articolo 7, scatterà il termine entro il quale bisognerà risolvere la questione della doppia proprietà. Termine prolungato fino a tre giorni prima della scadenza per la iscrizione al campionato. Lotito, in qualità di proprietario, conosce le regole dal luglio 2013. Certo, la Salernitana non scomparirebbe ma all’ipotesi di una serie A senza di essa non voglio proprio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La serie A è un diritto della. Che sia messa in condizione di parteciparvi, dipende dal senso di responsabilità dell’attuale proprietà”. Il presidente della Figc, Gabriele, alla domanda del sitonews, puntualizza e spiega: “A partire da oggi, data di notifica al presidentedell’apposita delibera che ripropone i dettami dell’Articolo 7, scatterà il termine entro il quale bisognerà risolvere la questione della doppia proprietà. Termine prolungato fino a tre giorni prima della scadenza per la iscrizione al campionato., in qualità di, conosce le regole dal luglio 2013. Certo, lanon scomparirebbe ma all’ipotesi di una serie A senza di essa non voglio proprio ...

