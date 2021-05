«Gomorra 5» | addio | Genny Savastano firmato Salvatore Esposito

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le riprese sono finite da pochi giorni, ma l’emozione è stata talmente forte da convincere Salvatore Esposito a salutare un’ultima volta il personaggio che gli ha dato il successo e che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: Genny Savastano. La quinta e ultima stagione di Gomorra – La serie ha, infatti, battuto l’ultimo ciak, rendendo definitivo un addio di cui eravamo a conoscenza da tempo ma che, ora, il videomessaggio postato sui social da Esposito rende ancora più prossimo e indiscutibile. «Sono tornato a casa da poco, stanco ma felice. E triste. Molto triste per dover dire addio a Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso, otto anni fa, tutto questo possibile, e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande». https://twitter.com/SalvioEspo/status/1393693124648656901

