Giovanni Galli, Chi Sono Le Figlie Carolina E Camilla: Tutto Su Di Loro (Di lunedì 17 maggio 2021) Conoscete le Figlie di Giovanni Galli? Si chiamano Carolina e Camilla: in questo articolo vi diciamo Tutto su di Loro Giovanni Galli, chi Sono le Figlie: Tutto su Camilla e Carolina (Fonte: Instagram)Giovanni Galli è stato uno dei migliori portieri più forti della nazionale italiana. Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma e Lucchese. Si è ritirato dal calcio nel 1996. Con la nazionale italiana conta 19 presenze e nel 1982 si è laureato campione del mondo. Molti portieri si Sono ispirati a lui, tra questi figurano Luca Marchegiani e Francesco ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Conoscete ledi? Si chiamano: in questo articolo vi diciamosu di, chilesu(Fonte: Instagram)è stato uno dei migliori portieri più forti della nazionale italiana. Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma e Lucchese. Si è ritirato dal calcio nel 1996. Con la nazionale italiana conta 19 presenze e nel 1982 si è laureato campione del mondo. Molti portieri siispirati a lui, tra questi figurano Luca Marchegiani e Francesco ...

Advertising

zazoomblog : Giovanni Galli chi sono le figlie Carolina e Camilla: tutto su di loro - #Giovanni #Galli #figlie #Carolina - zazoomblog : Chi è Giovanni Galli la sua vita sconvolta da un tragico lutto: tutto su di lui - #Giovanni #Galli #sconvolta… - RaffaellaGizzi : RT @luciagifema: @redazioneiene martedì lo scherzo a Marco Masini e scherzo a Giovanni Galli.....come mai ancora non mandate in onda lo sch… - luciagifema : @redazioneiene martedì lo scherzo a Marco Masini e scherzo a Giovanni Galli.....come mai ancora non mandate in onda… - sebagazzarrini : RT @redazioneiene: Il fidanzato della figlia è un divo sexy? @sebagazzarrini e Max Felicitas hanno mandato su tutte le furie Giovanni Galli… -