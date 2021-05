Gattuso ieri si aspettava un segnale di disgelo da parte di ADL | il retroscena

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non aveva mai approfondito il dialogo con la Fiorentina, Gennaro, ma, mosso anche dalla delusione per il comportamento di Aurelio De Laurentiis e dalla sua indifferenza totale, qualcosa è cambiato. A svelare ilè il quotidiano Il Mattino. Sembrerebbe che al patron azzurro non interessi nemmeno un appuntamento con l’attuale tecnico calabrese e che per ora, sia non altro che un traghettatore per arrivare a fine stagione per poi cambiare aria. Gennaro, invece, come in occasione della sfida che costò l’uscita dalla Champions League contro il Barcellona, siun passo per il riavvicinamento che sarebbe stato interpretato come undi. A tenere banco, ora, è solo una questione di principio, ma più passano i giorni ...