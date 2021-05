F1, GP Monaco Montecarlo 2021: McLaren con una nuova livrea (Di lunedì 17 maggio 2021) La McLaren cambia veste: al Gran Premio di Montecarlo correrà con la nuova livrea. La scuderia ha deciso infatti di celebrare l’appuntamento monegasco, in programma domenica 23 maggio, e la partnership con la compagnia petrolifera americana Gulf riavviata nel luglio 2020 correndo con una nuova livrea. Lo ha annunciato lo stesso team di Woking con una video-premiere mondiale sui propri canali social. Le monoposto McLaren che vedremo guidare al britannico Lando Norris e a Daniel Ricciardo sul circuito di Monaco ricrea i colori di Gulf, partner strategico del team di Woking. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Lacambia veste: al Gran Premio dicorrerà con la. La scuderia ha deciso infatti di celebrare l’appuntamento monegasco, in programma domenica 23 maggio, e la partnership con la compagnia petrolifera americana Gulf riavviata nel luglio 2020 correndo con una. Lo ha annunciato lo stesso team di Woking con una video-premiere mondiale sui propri canali social. Le monopostoche vedremo guidare al britannico Lando Norris e a Daniel Ricciardo sul circuito diricrea i colori di Gulf, partner strategico del team di Woking. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : McLaren in pista con una livrea speciale al GP di Montecarlo. FOTO #SkyMotori #f1 #Formula1 - SkySportF1 : ???? Torna Monte Carlo ?? E ricordatevi che le libere NON sono al venerdì #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #Formula1, la #McLaren correrà al #MonacoGP con una nuova livrea - F1Sport_PitTalk : ?? Nuovo Podcast! 'Pit Talk - F1 - Verso Monaco ma con i piede per terra' su @Spreaker #automobilismo #binotto… - immobiliare_mc : Agence Gramaglia : BOTTICELLI - bilocale (LOC -Botticelli4.0) -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Montecarlo Steiner catechizza Mick e Mazepin: GP di Monaco senza strafare McLaren con i colori Gulf nel GP di Monaco Lontani dai guard - rail! In casa Haas, Guenther Steiner si ritrova alla vigilia di Montecarlo con due piloti esordienti , che Monaco la conoscono già ...

F1 - Red Bull, Horner: 'A Monaco dovremmo essere competitivi' Il prossimo appuntamento iridato, che si svolgerà sul tracciato cittadino di Montecarlo, potrebbe sorridere alla Red Bull. La monoposto anglo - austriaca, su una pista ad ...essere l'auto a Monaco - ha ...

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Montecarlo in tv Sky Sport F1, GP Monaco: McLaren nel Principato con una speciale livrea retro La McLaren celebra l’intesa con lo storico sponsor Gulf, tornato sulle monoposto di F1 lo scorso anno, con i colori blu e arancio della compagnia petrolifera: la nuova livrea sarà usata durante il wee ...

F1, GP Monaco Montecarlo 2021: McLaren con una nuova livrea Formula 1, la McLaren cambia veste: al Gran Premio di Monaco MonteCarlo correrà con una nuova livrea per celebrare la partnership con Gulf.

McLaren con i colori Gulf nel GP diLontani dai guard - rail! In casa Haas, Guenther Steiner si ritrova alla vigilia dicon due piloti esordienti , chela conoscono già ...Il prossimo appuntamento iridato, che si svolgerà sul tracciato cittadino di, potrebbe sorridere alla Red Bull. La monoposto anglo - austriaca, su una pista ad ...essere l'auto a- ha ...La McLaren celebra l’intesa con lo storico sponsor Gulf, tornato sulle monoposto di F1 lo scorso anno, con i colori blu e arancio della compagnia petrolifera: la nuova livrea sarà usata durante il wee ...Formula 1, la McLaren cambia veste: al Gran Premio di Monaco MonteCarlo correrà con una nuova livrea per celebrare la partnership con Gulf.