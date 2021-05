Elisabetta Canalis contro il politicamente corretto: «È una follia collettiva, un bavaglio inaccettabile» (Di lunedì 17 maggio 2021) Elisabetta Canalis torna a schierarsi contro del politicamente corretto e lo fa attraverso le storie del suo profilo Instagram. «Vedo con preoccupazione persone completamente fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato, cosa dobbiamo dire o cosa non dobbiamo, tutto in nome dell’uguaglianza o dei pari diritti». E poi ancora: «In questo modo si dividono le persone invece che unirle, fomentando un bullismo collettivo spacciato per diritti delle minoranze. Minoranze che hanno le loro idee e le loro sfumature ideologiche e che non vogliono essere messe tutte sotto lo stesso cappello». Elisabetta Canalis contro il politically correct Non è la prima volta che Elisabetta Canalis si scaglia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021)torna a schierarsidele lo fa attraverso le storie del suo profilo Instagram. «Vedo con preoccupazione persone completamente fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato, cosa dobbiamo dire o cosa non dobbiamo, tutto in nome dell’uguaglianza o dei pari diritti». E poi ancora: «In questo modo si dividono le persone invece che unirle, fomentando un bullismo collettivo spacciato per diritti delle minoranze. Minoranze che hanno le loro idee e le loro sfumature ideologiche e che non vogliono essere messe tutte sotto lo stesso cappello».il politically correct Non è la prima volta chesi scaglia ...

