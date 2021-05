DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: cinque corridori in fuga. Gruppo a 1’40” (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.00 Ci troviamo in prossimità del traguardo volante di Santa Rufina. 14.57 Gli atleti hanno percorso 39,2 chilometri nella prima ora di gara. 14.54 La corsa è appena entrata nella regione del Lazio, principalmente in provincia di Rieti. 14.51 Da segnalare una foratura per Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team). 14.48 Anche il Gruppo si trova in fondo alla discesa. 14.45 Ile vantaggio dei cinque fuggitivi è sceso a 1’43”. 14.42 I fuggitivi si trovano al termine della discesa. 14.39 Risalgono il Gruppo anche gli uomini dell’UAE Team Emirates di Fernando Gaviria. 14.36 Quest’ultima li condurrà al primo traguardo volante di giornata posizionato all’altezza di Santa Rufina 14.33 Adesso i ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.00 Ci troviamo in prossimità del traguardo volante di Santa Rufina. 14.57 Gli atleti hanno percorso 39,2 chilometri nella prima ora di gara. 14.54 La corsa è appena entrata nella regione del Lazio, principalmente in provincia di Rieti. 14.51 Da segnalare una foratura per Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team). 14.48 Anche ilsi trova in fondo alla discesa. 14.45 Ile vantaggio deifuggitivi è sceso a 1’43”. 14.42 I fuggitivi si trovano al termine della discesa. 14.39 Risalgono ilanche gli uomini dell’UAE Team Emirates di Fernando Gaviria. 14.36 Quest’ultima li condurrà al primo traguardo volante di giornata posizionato all’altezza di Santa Rufina 14.33 Adesso i ...

