Credito fiscale del 25% ai videogiochi di valore culturale (Di lunedì 17 maggio 2021) Un passo significativo nel sostegno delle start-up videoludiche nel nostro Paese. I videogiochi potranno avvalersi finalmente di un tax credit. Cioè: “Un’aliquota del 25% del costo di produzione a favore delle imprese produttrici di videogiochi di nazionalità italiana”. Dovranno essere però “Riconosciuti di valore culturale da un’apposita commissione esaminatrice”. Se passato l’esame, imprese e start-up potranno ricevere “Fino all’ammontare annuo massimo di 1.000.000 di euro“. Il Comunicato Così il comunicato: “Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato, di concerto con il Ministro dell’Economia Daniele Franco, il decreto con le disposizioni applicative del Credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi”. “‘I videogiochi sono frutto ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021) Un passo significativo nel sostegno delle start-up videoludiche nel nostro Paese. Ipotranno avvalersi finalmente di un tax credit. Cioè: “Un’aliquota del 25% del costo di produzione a favore delle imprese produttrici didi nazionalità italiana”. Dovranno essere però “Riconosciuti dida un’apposita commissione esaminatrice”. Se passato l’esame, imprese e start-up potranno ricevere “Fino all’ammontare annuo massimo di 1.000.000 di euro“. Il Comunicato Così il comunicato: “Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato, di concerto con il Ministro dell’Economia Daniele Franco, il decreto con le disposizioni applicative deld’imposta per le imprese di produzione di”. “‘Isono frutto ...

Advertising

JohnLetterPh : RT @SkyTG24: Credito fiscale del 25% ai videogiochi di valore culturale - SkyTG24 : Credito fiscale del 25% ai videogiochi di valore culturale - infoiteconomia : Credito fiscale del 25% ai videogiochi, Franceschini: 'I videogiochi sono frutto dell'ingegno creativo'. - infoiteconomia : Videogiochi come valore culturale | credito fiscale agevolato per gli sviluppatori del 25% - infoiteconomia : Videogiochi come valore culturale | credito fiscale agevolato del 25% per gli sviluppatori italiani -