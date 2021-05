Covid e discoteche | la proposta di Lopalco

(Di lunedì 17 maggio 2021)aperte d’estate in sicurezza. Dopo la sperimentazione delle norme anti-in una discoteca di Londra, il 1 maggio, anche l’Italia si prepara a testare il livello di sicurezza in due locali: a Milano in una discoteca al chiuso e a Gallipoli, nel leccese, all’aperto, dove il 5 giugno si ritroveranno circa 2mila giovani. Alla stesura del protocollo ha contribuito l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene generale e applicata all’università di Pisa e assessore alla Sanità della Regione Puglia, che in un’intervista a ‘Il Messaggero’ illustra un modello replicabile anche ad altre attività. “Valuteremo l’efficienza dei metodi di prevenzione – spiega -. Potremo così capire se all’interno di un evento di questo genere, con un numero piuttosto consistente di partecipanti, si può sviluppare qualche contagio”. Le ...

Lo ha preparato il professor Matteo Bassetti, membro della task force contro ilin Liguria e direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, insieme ad altri colleghi ...L'epidemiologo: "Green pass e tampone da ripetere dopo 5 giorni"aperte d'estate in sicurezza. Dopo la sperimentazione delle norme anti -in una discoteca di Londra, il 1 maggio, anche l'Italia si prepara a testare il livello di sicurezza in due ...Oggi si riunirà la cabina di regia a Palazzo Chigi. In settimana il nuovo decreto: si procederà in maniera graduale come chiede il Cts. A Milano e Gallipoli gli esperimenti per riportare i ragazzi in ...Le persone che interverranno all'evento, che "si svolge sotto l'egida della Società italiana di malattie infettive", sottolinea l'esperto, "dovranno ripetere il tampone dopo 5 giorni". E per partecipa ...