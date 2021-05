“Costretti a vivere con i genitori.” Allarme degli esperti: “Una bomba sociale” (Di lunedì 17 maggio 2021) Costretti a vivere ancora in casa con i genitori, ma non certo per scelta. Alla ricerca di un lavoro, di una stabilità economica difficile da raggiungere, più che mai in questo periodo drammatico in cui il Covid ha colpito l’Italia e il governo, di contro, ha trovato nelle restrizioni l’unica risposta alla sfida. E così ecco che 4 ragazzi italiani su 10 ammettono di vivere ancora con mamma e papà per necessità, non riuscendo a tratteggiare davanti a loro un futuro, incapaci di sostenere le spese che si troverebbero ad affrontare andando ad abitare da soli. Un quadro che emerge dal nuovo Rapporto Giovani 2021 dell’Istituto Toniolo, e che racconta di un’Italia in cui i trentenni si trovano a vivere oggi una situazione più che mai complicata. Con notevole frustrazione, come evidenziato dallo studio ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021)ancora in casa con i, ma non certo per scelta. Alla ricerca di un lavoro, di una stabilità economica difficile da raggiungere, più che mai in questo periodo drammatico in cui il Covid ha colpito l’Italia e il governo, di contro, ha trovato nelle restrizioni l’unica risposta alla sfida. E così ecco che 4 ragazzi italiani su 10 ammettono diancora con mamma e papà per necessità, non riuscendo a tratteggiare davanti a loro un futuro, incapaci di sostenere le spese che si troverebbero ad affrontare andando ad abitare da soli. Un quadro che emerge dal nuovo Rapporto Giovani 2021 dell’Istituto Toniolo, e che racconta di un’Italia in cui i trentenni si trovano aoggi una situazione più che mai complicata. Con notevole frustrazione, come evidenziato dallo studio ...

