Corsair annuncia le nuove memoria DDR5

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corsair annuncia

tuttoteK

ovviamente non è da meno e nell'ultimo post sul proprio blog ufficialedi essere a lavoro sui primi moduli DDR5 ad alte prestazioni . Il produttore californiano, da anni al top per ......l'acquisizione di Active Key GmbH & Co. KG (Active Key), azienda tedesca specializzata ... - 22%Strafe RGB MK.2 Silent Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Silent, Retroilluminazione ...Corsair conferma che le nuove memorie RAM sono in dirittura d'arrivo. Offriranno performance superiori e una maggiore capacità.Corsair ha annunciato un nuovo modello della rinomata gamma di cuffie gaming VIRTUOSO. Si tratta delle VIRTUOSO RGB Wireless XT, una nuova cuffia senza fili che riesce ad offrire connessioni simultane ...