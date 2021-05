Coprifuoco, la proposta di Draghi: subito alle 23, poi a mezzanotte fino all’abolizione (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn graduale ammorbidimento della misura, fino all’abolizione. La proposta di Mario Draghi sul Coprifuoco, presentata questo pomeriggio alla cabina di regia tenutasi a Palazzo Ghigi, si divide in tre fasi. Portare fin da subito l’orario dalle 22 alle 23, estenderlo a mezzanotte dal 7 giugno, fino ad abolirlo definitivamente a partire dal 21 giugno. E’ questa l’idea presentata dal Premier che avrebbe trovato l’opposizione del centrodestra, per il quale l’orario deve essere esteso fin da subito alle 24 senza ulteriori attese (alle 18 Matteo Salvini dovrebbe incontrare gli esponenti di governo della Lega). Per il Presidente del Consiglio, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn graduale ammorbidimento della misura,. Ladi Mariosul, presentata questo pomeriggio alla cabina di regia tenutasi a Palazzo Ghigi, si divide in tre fasi. Portare fin dal’orario d2223, estenderlo adal 7 giugno,ad abolirlo definitivamente a partire dal 21 giugno. E’ questa l’idea presentata dal Premier che avrebbe trovato l’opposizione del centrodestra, per il quale l’orario deve essere esteso fin da24 senza ulteriori attese (18 Matteo Salvini dovrebbe incontrare gli esponenti di governo della Lega). Per il Presidente del Consiglio, ...

